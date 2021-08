Con todo y el extraordinario arranque de torneo que ha tenido Alicia Cervantes con las Chivas Femenil, no está satisfecha. Tiene metas muy altas y la delantera quiere seguir trascendiendo en su ya de por sí exitosa carrera.

Luce lejano aquel 2018, cuando “Licha” tuvo que pausar su camino por la Liga MX Femenil, ante el precario salario que recibía en esas fechas. Ahora, es una de las figuras del Guadalajara y de toda la competencia.

Sin embargo, ni sus 39 anotaciones con los colores rojiblancos, que la convierten en la máxima goleadora de todos los tiempos del club, la hacen conformarse. Así lo reveló en una entrevista que le hicieron en ESPN.

“Me falta todavía, tengo muchísimas metas por cumplir. Si bien no es nada fácil meter tantos goles en un equipo como lo es Chivas, en el momento en el que superé las marcas, aun se me hacen muy poquitos a comparación a los que tienen las regias. No me siento como histórica de este club, porque me falta mucho por mejorar y lograr más marcas personales, del club y de la liga”.