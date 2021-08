Chivas Femenil visita Juárez, en donde comenzó el proyecto con el “Chore” Mejía

Hace poco más de un año, Edgar Mejía no podía dormir ante la incertidumbre de saber si sería o no el nuevo técnico de las Chivas Femenil. Estaba entre los candidatos, pero todavía Nelly Simón no tomaba una decisión.

El “Chore” ya planeaba su proyecto con el Guadalajara, en su incipiente carrera como director técnico. Aunque seguramente no imaginaba lo increíble que sería su primer año al frente del club rojiblanco.

“Ni jugando finales de jugador, ni finales de Liga, ninguna final nunca en mi vida no había podido dormir, antes dormía perfectamente”, confesó Mejía en 2020 en entrevista para Mediotiempo.

Ahora, el estratega mexicano ya se encuentra en su tercer torneo al frente del Rebaño. Y este lunes visitan al FC Juárez, el lugar donde comenzó su gestión, con una espectacular goleada a domicilio.

Era la fecha inaugural del Guardianes 2020, en el que las Chivas golearon 4-0 a las locales, para empezar con el pie derecho en el debut del “Chore” Mejía. En aquel torneo, tuvieron una gran racha, pero cayeron en cuartos de final.

Actualmente, las Rojiblancas llegan a este cotejo con dos victorias y un empate, mientras las Bravas lo hacen con tres derrotas. Por lo que hay un claro favorito.

Así que buscarán repetir esos buenos recuerdos de la última vez que visitaron la Frontera, cuando en punto de las 21:00 horas tiempo del centro de México, ruede el balón en este encuentro de la Jornada 4 de la Liga MX Femenil.

Y para que el “Chore” Mejía se vaya a dormir esta noche, con una gran satisfacción de ver a su equipo entre las cinco mejores del certamen.