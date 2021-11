¡Una verdadera ChivaHermana! Yany creó la mejor fan page de Chivas Femenil

Yany le ha ido al Guadalajara desde que tiene memoria. Al principio, con el equipo varonil, pero a partir del 2017 cuando se creó la Liga MX Femenil, su vida se centró en apoyar a las jugadoras rojiblancas.

Hoy en día, es una de las aficionadas más reconocidas que tiene el equipo. Lo mismo que “La Tía Chivas Femenil”, la mejor fan page que hay hasta el momento y que ella administra. Su pasión por el club no conoce límites.

En Soy ChivaHermano platicamos recientemente con Yany, quien nos contó que cuando surgió el equipo femenil empezó a seguirlas, pero luego de quedar campeonas en aquel primer inolvidable torneo, no volvió a perderse ningún partido del Rebaño.

Su amor por estos colores no fue por herencia. De hecho, aunque parezca increíble su papá, su hermano y gran parte de su familia le van al América.

“Me han apoyado muchísimo, fueron conmigo al recibimiento del equipo en la Ciudad de México, y a pesar de que son americanistas me están apoyando en el proyecto y me acompañan”.

Ella apenas tiene 16 años, pero eso tampoco es impedimento para que haya creado una cuenta para alentar a las Chivas Femenil, que actualmente cuentan con más de 60 mil seguidores en Facebook.

Sabía que hacía falta darle más difusión a un equipo con tanto potencial.

¿Qué te impulsó a la creación de la cuenta de La Tía Chivas Femenil?

“Estaba colaborando en una página de Chivas desde los 12 años. En el 2019, me animé a hacer la página, porque veía que no le daban los reflectores suficientes al equipo femenil, a pesar de que tenían mejores resultados que el varonil. De ahí inició la idea. El nombre nació de una amiga llamada Michel, ella tenía una página llamada ‘La Tía Mich’ y de aquí me inspiré”.

Yany ha ido mucho más allá en su afición por el equipo. Primero formando una comunidad en redes sociales, misma de la que se apoyó para ser una de las impulsoras de la porra “Las Minervas”, la cual es exclusivamente para el equipo femenil del Guadalajara.

Segundo, que hasta las mismas jugadoras del primer equipo conocieran a “La Tía Chivas Femenil”. Tanto por sus publicaciones, como por la persona que está detrás y que hace locuras para mostrarles el cariño que les tiene.

¿Te imaginabas algún día que las mismas futbolistas del equipo iban a estar al pendiente de la cuenta?

“Siempre fue mi sueño, mi objetivo, que ellas supieran sobre la página, que había alguien que las está siguiendo y compartiendo sus logros. No pensaba lograrlo tan rápido, en apenas dos años ya somos la Fan Page de las Chivas Femenil más conocida. Hasta familiares de las jugadoras nos conocen, me siento muy orgullosa.

Nombres como Rubí Soto, Jaqueline Rodríguez, Miriam Castillo y Alicia Cervantes ubican a Yany y la han felicitado por su trabajo en esta cuenta. Además también saben que es ella la aficionada que siempre lleva unos famosos “carteles” para pedirles un autógrafo o algún obsequio.

De hecho, una de sus mejores anécdotas con ellas fue durante un partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. Yani llevaba un fólder y con un plumón escribió “Licha, fírmame mi jersey”. No era fácil que lo viera, hasta tuvo que saltarse de una parte de la grada para acercarse lo más posible.

“Había muchísima gente, ella no se había dado cuenta, Caro Jaramillo, le dijo y se acercó. Sí quería firmarlo, pero varios policías no la dejaron, entonces se quitó su playera y me la regaló, quería llorar, casi me desmayó, tenía el jersey. Con tan solo verla de cerca ya era wow”.