¡Por el futbol rápido! Tania Morales recordó lo que la llevó a Chivas Femenil

Muchos años antes de que Tania Morales fuera toda una leyenda de Chivas Femenil, ella se forjó en el barrio y específicamente en partidos en canchas de futbol rápido que a la postre la llevarían a formar parte del Guadalajara.

Su sueño de ser futbolista profesional empezó aquí. Sin saber que algún día será la capitana del Rebaño Sagrado y que levantaría el primer título de la Liga MX Femenil, con un club que parecía el de toda su vida, hasta que en este 2022 tuvo que salir para firmar con Cruz Azul.

Ya como futbolista de la Máquina, “CapiTania” no olvida los colores rojiblancos y esta semana platicó para el podcast de Apuntes de Rabona llamado “Historias del llano” en el que recordó sus inicios cuando participaba en un torneo llamado Circuito Aga

“A mí siempre me gustó el futbol rápido, creo que son partidos muy dinámicos y muy intensos. Estaba muy padre porque televisaban los juegos, eran narrados, el ambiente era muy profesional por así llamarlo. Teníamos público, las gradas se llenaban. Uno se sentía como un profesional”.

Era una emoción distinta para Tania, quien se acercó por primera vez al profesionalismo en un certamen que tenía un premio económico “bastante jugoso” según recuerda. Y fue así cómo dio el salto a formar parte del Guadalajara.

“El futbol rápido conocí a mi amiga que me llevó a Chivas. Ellas tenían su equipo femenil desde hace mucho tiempo, y llegó como a los 15 años, sí fue a través del futbol rápido. Ella me invitó ya que me vio jugando bien. Y así empieza toda mi historia en Chivas”.