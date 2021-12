Con la banda de capitán, Alberto Coyote levantó el trofeo de campeón con las Chivas el 1 de junio de 1997, algo que estuvo muy cerca de nunca ocurrir, ya que antes de llegar al Rebaño ya estaba arreglado con el América.

El originario de Celaya era uno de los jóvenes más prometedores que había en ese entonces en el futbol mexicano. Había debutan con el León en la temporada 90-91 y rápidamente fue llamado a la Selección Mexicana por su gran calidad en el medio campo.

TE PUEDE INTERESAR: Ramón Morales pasó de trabajar en el tianguis, a ser leyenda de Chivas

Sin embargo, Coyote tenía que luchar por un puesto en unos Panzas Verdes que comandaba “Tita”, así que no tenía todos los reflectores que podía merecer. Y en cambio, en el Guadalajara estaban muy interesados en sus servicios.

De hecho, con la llegada del Licenciado Salvador Martínez Garza al mando de las Chivas, una de sus intenciones era conseguir a todos los jugadores del medio campo del Tricolor y una de las piezas que faltaba, era el jugador del León.

Aunque la negociación no fue nada fácil, como recuerda Coyote durante una entrevista para el canal de Youtube Sr Diez.

Con bonanza en el Guadalajara gracias al dinero que entraba de la empresa de aceites y lubricantes MexLub, llegaron en primera instancia nombres importantes como Eduardo Fernández, Alberto “Guamerú” García, “Chepo” de la Torre, Missael Espinoza y Luis Flores.

Sin embargo, la contratación de Alberto Coyote se tuvo que resolver con un estira y afloje durante aquella famosa comida.

“Estaban negociando, esto me lo dice directamente el Lic Martínez Garza, que le hizo una oferta y que no lo convencía. Zermeño tiró una cifra y automáticamente le dijo que sí, ‘adelante te lo compro’.

Aunque había un pequeño, pero significativo detalle. El talentoso mediocampista de la Fiera ya había sido negociado con otro equipo del futbol mexicano, o al menos eso señaló el entonces presidente del León.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Increíble! Chivas jugó la final ante Tigres de 2017 con playera de aficionado

Y lo peor de todo era que era el odiado rival de las Chivas. Así que sólo con una condición vendería a Coyote al conjunto rojiblanco.

“Incluso ya me tenían apalabrado con el América, cuenta Roberto Zermeño, que ya tenía un acuerdo con ellos. Entonces para tratar de deshacerlo, el ingeniero le dice ‘que no me puede vender solo, que sólo en paquete para que llegue Carlos Turrubiates y Alfredo Murguía’”.