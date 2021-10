Matías Almeyda ya comienza a dudar si seguirá como técnico del San José Earthquakes, luego de una nueva derrota de sus dirigidos este sábado y que casi lo deja al borde de la eliminación esta temporada en la MLS.

Los pupilos del “Pelado” se midieron ante Los Ángeles FC en un duelo de vital importancia para sus aspiraciones. Sin embargo, el resultado fue catastrófico, con una derrota por marcador 3-1 en favor del equipo en donde milita el mexicano Carlos Vela, quien no pudo jugar por lesión.

Y es que en el primer tiempo rápido se fueron abajo en el marcador con dos goles en contra. Si bien al minuto 61, el delantero Carlos Fierro descontó en un tiro de esquina que cobró Eduardo “La Chofis” López, de poco sirvió ya que en los minutos finales cayó el tercer tanto del LAFC.

Al finalizar el partido, Almeyda habló de lo que podría pasar con su gestión en los Earthquakes, al estar a varios puntos de distancia de los puestos de playoffs en la MLS, con tan sólo cinco partidos por disputar.

“Mi futuro está en manos del dueño del club, John Fisher, he hablado mucho con él y seguramente platicaré cuando termine esto, porque ahora no es momento. Yo le he expresado mi sentimiento en un montón de cosas y él también a mí. No dejo de ser un empleado del club”.

Estas palabras del ex técnico de las Chivas generaron mucho ruido en la nación rojiblanca, que sigue esperando el momento en que regrese el “Pelado” al Guadalajara.

Y las declaraciones de Almeyda sonaron como despedida, en donde explicó que quiere estar en una institución que busque títulos.

“Por ahí John Fisher no está contento con mi trabajo y decide que me tengo que ir. Está dentro de las posibilidades. Si me quedo, hay cosas a modificar, me gusta donde estoy, pero también ser campeón. Yo soy un enfermo que quiero ser campeón y noto que así es complicado. Cuando yo llegué a este club llegué con otro tipo de realidades, que se iban a cambiar un montón de cosas que hasta ahora no se han modificado”.