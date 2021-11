¿Por qué se fue el ‘Bofo’? Las traiciones que provocaron su salida de Chivas

El “Bofo” Bautista se había ganado un lugar para siempre en Chivas luego de su inolvidable gol ante Toluca que significó el título 11 en la historia del club. Sin embargo, diferentes traiciones que él recuerda, provocaron su salida del Rebaño en dos ocasiones.

Adolfo desde pequeño fue del Guadalajara. Era el más feliz del mundo cuando tras su paso por Tecos, Pachuca y Morelia, pudo firmar con el equipo de sus amores en 2004. Todo era un sueño que se reafirmó con aquel campeonato en el Apertura 2006.

Pero algo no estaba bien en su relación con el técnico José Manuel de la Torre. Y apenas en el siguiente torneo, le “pusieron un cuatro” según recuerda Bautista en una entrevista que tuvo con el periodista Pedro Antonio Flores.

Era la última jornada del Clausura 2007, Chivas llegaba clasificado para visitar Chiapas y el “Bofo” junto a otros compañeros venía de jugar con la Selección. Así que “Chepo” les preguntó cómo estaban y todos ellos afirmaron estar en óptimas condiciones para jugar.

“No fui ni a la banca, Omar Bravo estaba peleando el goleo y se enojó porque yo no estaba en la alineación. Yo no sabía por qué me mandaban allá y también estaba enojado, ya que quería jugar. Pensé que me estaban cuidando para la Liguilla…”.

Tras ser eliminados, les dieron vacaciones sin decirle nada al talentoso futbolista, que en ese verano reportaría con el Tricolor. Se fue a descansar a Vallarta, cuando prende la televisión y ve que está transferible.

“Cómo, si no me habían dicho. Le llamo a Néstor (de la Torre), ‘por qué no me dijiste’, total me voy con la Selección a la Copa Oro y me dice Jorge Vergara que quería hablar conmigo y el grupo. Nos reúne y me dice ‘Bofo que no quisiste jugar contra Jaguares’, pero Omar (Bravo) y los demás brincaron y le dijeron que sí estaba bien para jugar”.

Al saber esto, el dueño de las Chivas le afirmó a Adolfo que no se iría, que se quedaba en el club. Sin embargo, para ese momento, el jugador lo habían contactado con el gobernador de Chiapas, en ese entonces Juan Sabines, para decirle que ya lo esperaban en el equipo.

“Me jugó chueco mi representante que me mandó para Jaguares, estando Cruz Azul y Tigres como opciones. Entonces tras hablar con el gobernador le di mi palabra”.

Jorge Vergara le pidió mantenerse en el Rebaño, pero el “Bofo” decidió cumplir lo que ya había prometido. De lo contrario, quien hubiera salido del conjunto rojiblanco sería “Chepo” y Néstor de la Torre.

SEGUNDA TRAICIÓN

Para muchos ChivaHermanos fue un duro golpe la partida de ídolos como Adolfo Bautista, a muy poco de haber conseguido el anhelado título. Mientras que también para el jugador le afectó mucho caer en una institución más pequeña como los Jaguares, con menores aspiraciones.

Tras este paso intrascendente, el originario de Dolores Hidalgo volvió al Rebaño en 2010. Un año que coincidió con la única Copa del Mundo en la que participó y la que indirectamente le terminó por provocar su salida del Guadalajara.

Para ese entonces, el “Vasco” Aguirre tenía considerado al “Bofo” en la pre lista de la Selección rumbo a Sudáfrica 2010, pero su representante Juan Andrés Sámano, se la hizo pasar muy mal.

“Me hizo muchas jugadas chuecas. Me pidió dinero para ir al Mundial, que tenía muchos contactos en la Federación, si no le daba tres millones de pesos no iba. Batallé mucho”.

De acuerdo al jugador, todavía en el día previo le llamó a su habitación para exigirle por última vez el dinero. Bautista se negó categóricamente. No pudo dormir pensando que quedaría fuera por culpa de su representante.

Finalmente no ocurrió, fue Jonathan Dos Santos quien no entró en la lista definitiva. El “Bofo” pudo cumplir uno de sus sueños, pero tuvo un costo.

“Sabía que el representante se había quedado molesto, dije ‘regresando del Mundial va a hacer algo, y sí, él habló con varios directivos y técnicos, me bloqueó con varios equipos. Yo regreso estando en Chivas e hizo que me vendieran y ya no podía acomodarme en ningún equipo”.

Así, en 2011, el icónico atacante dejaba el cuadro tapatío para ir a los Gallos Blancos del Querétaro. Su carrera ya venía a pique y terminó rebotando en varios clubes hasta que se retiró.

Sámano siempre negó las acusaciones de Bautista. Y nunca se confirmó si las supuestas traiciones provocaron su salida del Guadalajara.

Lo que es un hecho, es que para haber sido una Gloria del Rebaño se fue más por la puerta de atrás, que como se hubiera merecido.