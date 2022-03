¡Genio! El día El Bofo Bautista silenció La Bombonera

Durante una década, la Copa Libertadores fue un aliciente de competencia para los equipos de Liga Mx que, en reiteradas ocasiones, hicieron buenos papeles en la histórica competencia, a pesar de que ninguno pudo campeonar.

Una de las más icónicas actuaciones fue la del Club Deportivo Guadalajara en 2005, lo que significó la edición número 46 de la prestigiosa Copa y donde dieron un auténtico batacazo ante uno de los más históricos del futbol argentino: Boca Juniors.

La serie se definió desde los primeros 90 minutos con una humillante goleada sobre el equipo de La Boca. Chivas culminó la obra a su favor en La Bombonera en unos Cuartos de Final que jamás se olvidarán.

Aunque en el campeonato liguero no encontraron la bujía, Chivas pudo avanzar sin contratiempos en la Libertadores tras derrotar 8-2 al Cienciano de Perú en la fase preliminar, para después, liderar el Grupo 7 con 11 unidades producto de tres victorias, dos empates y una derrota.

En Octavos de Final se cruzaron con los siempre incómodos Tuzos del Pachuca, a quienes derrotaron 3-1 en la Vuelta para llevarse el global 4-2 tras un primer partido empatado por la mínima.

En contraparte, Boca Juniors se consagró como uno de los equipos más fuertes del torneo con un liderato de 13 unidades en el Grupo 8, logrando un récord de cuatro triunfos, una paridad y un descalabro.

Su pase a Cuartos de Final lo lograron gracias a un global de 7 a 3 sobre el Junior de Barranquilla.

Aunque Boca Juniors partía como amplio favorito, las cosas se desarrollaron completamente diferente dentro del terreno de juego.

Las Chivas hicieron valer su localía y con anotaciones de Johnny García y Omar Bravo, así como dos golazos de Juan Pablo Alfaro y Adolfo Bautista, sentenciaron el 4-0 sobre el equipo argentino que, en aquel cotejo, no contó con Martín Palermo, su máximo goleador.

Además de Bautista y Bravo, los tapatíos contaban con un muy buen cuadro con hombres como Jesús Corona, Carlos Reynoso, Manuel Sol, Francisco Palencia, Alberto Medina y Francisco Rodríguez; todos comandados por Benjamín Galindo.

“El Bofo” fue el jugador más importante de los Rojiblancos en aquel cotejo de Ida, desatando la furia de los rivales con sendas patadas durante los 90 minutos.

“Estaban esperando (en la vuelta) porque muchos jugadores de ellos (Boca Juniors) dijeron ‘vas a ver allá’. Me estaban amenazando que me iban a agarrar, que no iba a salir vivo de allá”, relató años después en una entrevista para el canal de YouTube, Binocular TV.