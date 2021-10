Pocos recuerdos más emotivos de las Chivas en este siglo, que aquel gol de Adolfo “El Bofo” Bautista con el que se coronaron de visita ante el Toluca en la final del Apertura 2006. Un año en el que el talentoso futbolista incluso pensó en el retiro por la muerte de su madre.

En enero de dicho año su madre lamentablemente falleció, lo que le provocó una terrible depresión al jugador, sin embargo, logró salir adelante. Así lo reveló en una entrevista a Récord.

TE PUEDE INTERESAR: ¿A qué hora juega Chivas? Reciben al Toluca con urgencia de sacar puntos

El “Bofo” era una de las piezas más importantes de aquel equipo que dirigía José Manuel “El Chepo” de la Torre. Para ese semestre había muchas expectativas y la emoción incrementó cuando llegaron a la final ante los Diablos Rojos.

Para el mediocampista de las Chivas, había mucho en juego en este partido contra el Toluca y le empezaron a venir muy emotivos recuerdos.

“Yo siempre en cada partido, antes de jugar, le hablaba cuando iba en el camión y ella me deseaba mucha suerte, que me fuera bien, que metiera goles. Ese día íbamos en el camión y le quería hablar y me acordé que ya no estaba. Y pasó algo muy raro, porque de repente me quedo dormido y me conecto con ella, empiezo a platicar y ella me decía que todo lo que hiciera lo hiciera con amor y que ese partido ella tenía fe que yo iba a meter gol".