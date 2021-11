La carrera de Guillermo “Campeoncito” Hernández en el futbol pudo terminar el mismo día de su debut en Primera División con las Chivas. Un día que quedó guardado para siempre en su memoria.

Fueron 13 años de trayectoria que incluyó ser parte de la legendaria plantilla del Guadalajara que conquistó el título en el Verano 97. Un logro que no se hubiera contado si no fuera por su perseverancia en el sueño que tuvo desde niño de ser futbolista profesional.

Tenía de herencia la pasión por este deporte. Su padre fue el “Campeón” Hernández, reconocido zaguero de los años 60 y 70. Así que prácticamente toda su infancia la pasó en sus entrenamientos y en los vestuarios.

A pesar de que su papá jugó para América y Atlas, el “Campeoncito” le pidió que lo llevara a una academia de las Chivas que estaba por su escuela. Se probó y se quedó. De ahí empezó a subir en las fuerzas básicas del club, hasta que llegó el día más anhelado para cualquier canterano.

Aunque casi se convierte en “debut y despedida” como dice la canción.

“Ese día lo recuerdo perfectamente, me rompí los ligamentos cruzados. Fue la segunda lesión fuerte que tuve en mi carrera. Era un 28 de septiembre de 1990, un partido contra Irapuato en el Estadio Jalisco, segundo tiempo, minuto 48, me rompo el cruzado y tardé dos años en volver. En ese tiempo, la medicina no estaba tan avanzada como esta hoy”.