Carlos Salcido lleva en todo momento los recuerdos de su infancia en Ocotlán, Jalisco. Aquellos tiempos en los que antes que pensar en el futbol, se preocupaba por vivir el día a día, junto a toda su familia en una pequeña casita.

A diferencia de la gran mayoría de futbolistas, el “Sasa” nunca tuvo como sueño llegar a ser profesional. De hecho, a sus 19 años de edad ni siquiera formaba parte de ningún equipo. Y fueron casualidades de la vida lo que lo llevaron a ser parte de las Chivas.

Mucho menos Salcido se imaginaba que tendría una de las carreras más exitosas para un jugador mexicano. Así que la melancolía lo inunda cada que visita sus tierras, como recordó durante una entrevista con el periodista Pedro Antonio Flores.

“Hoy en día he ido mucho a Ocotlán y me gusta pasar por esa casita en donde teníamos esos problemas. Cada vez la veo más pequeña. Digo, ‘apoco ahí vivíamos nueve personas, éramos siete hermanos, mi mamá y papá. De hecho un día llegué y toqué, con las personas que en ese entonces vivían y les pedí que si podía pasar a ver. La casa estaba intacta, igualita”, rememora el ex futbolista.

Entre toda la zona metropolitana de Ocotlán, Jalisco, no se superan los 300 mil habitantes. Aquí en lugar de canchas de futbol, abundan los negocios dedicados a los muebles. El mismo Carlos trabajó desde muy chico en uno de ellos.

Su infancia fue muy complicada. Carencias económicas, un problema de alcoholismo de su padre y tener que laborar en distintos oficios, fueron algunas de las adversidades con las que tuvo que lidiar de niño.

El “Sa sa salsita” no se conforma con recuerdos y busca dejar huella en su natal Ocotlán, en donde es considerado un personaje sobresaliente de la ciudad.

En su faceta como hombre de pantalón largo, Salcido busca administrar equipos en la segunda y tercera división en el municipio con la intención de llevarlos a la Liga de Expansión para los años futuros.

Para el ex jugador de las Chivas, su vida relacionada con el futbol ha sido mucho más sencilla a comparación a los duros momentos que pasó en su infancia.

“La gente piensa que un viaje del futbolista es pesado, me canso, pero no saben que lo difícil en la vida es no tener un plato de comida en la mesa, dormir en una plaza, estar a las tres de la mañana y no tener donde dormir, lo difícil es no poder hacer cosas básicas en la vida. Para mí, la profesión de futbolista fue un flan”.