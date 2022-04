Ante el gran momento que vive Javier “Chicharito” Hernández, distintas voces piden su regreso a la Selección Mexicana, sin embargo Ramón Morales entiende que esto es “personal” y que “nadie dice la verdad” en este conflicto.

El ex futbolista de las Chivas ya ve casi imposible que el técnico Gerardo Martino convoque al delantero mexicano con el Tricolor, por más goles que marque con Los Ángeles Galaxy en la MLS. Así lo señaló durante una entrevista para Marca Claro.

"Esto no es un tema de fútbol o un tema deportivo, es un tema extra cancha. Aquí el tema es que se han dicho varias cosas, nadie ha dicho la verdad y no sé si vaya a salir o no a la luz pública, pero también la realidad es que el entrenador parece que ya no va a llamar a Javier, por muchos méritos que haga en lo deportivo, entonces debemos aceptar esa situación. Creo que es triste, aún más sabiendo que hubo un momento y sigue existiendo la necesidad de un goleador".