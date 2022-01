¡Increíble! En Chivas le negaron el paso al "Mellone" Gutiérrez, leyenda del Campeonísimo

Aunque parezca increíble, un ex futbolista que fuera leyenda del “Campeonísimo” se le ha negado el paso a Verde Valle para ver los entrenamientos de las Chivas, a pesar de ser una las personas que ayudó a poner las bases de la grandeza de este club.

Se trata del legendario Crescencio "Mellone" Gutiérrez, quien ya es de los pocos elementos que todavía viven de aquel inolvidable Guadalajara que levantó siete títulos de liga. Sin embargo, ni siquiera este hecho pareció ser suficiente para que pudiera acceder a las instalaciones del equipo.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Merecido homenaje! Chivas recuerda a Vicente Fernández y leyendas del Campeonísimo

Así lo relató Don Crescencio durante una entrevista que tuvo a finales de diciembre para el canal de Youtube “Asoc. de Coleccionistas de jerseys del Guadalajara”, en donde nadie podía dar crédito a que una Gloria del Rebaño como él, tuviera cerradas las puertas.

“Le voy a contar que hace unos meses, fui a Verde Valle y no me dejaron entrar. Van dos veces que no me dejan pasar, ya no vuelvo a ir, a qué voy”, reprochó “Mellone” Gutiérrez.