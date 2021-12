Son detalles casi imperceptibles en las playeras de las Chivas, pero algunos aficionados sí se dieron cuenta que había jugadores que traían un jersey pirata. Entre ellos, estaba José Juan Vázquez.

Eran tiempos del equipo de Matías Almeyda. Además de la mística que había en un grupo que terminó como campeón, también surgieron varios mitos como el de los uniformes “clon” con los que salían al campo en partidos oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Estaba arreglado con América! Así fue la increíble llegada de Coyote a las Chivas

Poco se sabe al respecto. Aunque el utilero de ese entonces, Elías Uribe mejor conocido como “Terry”, reveló en una entrevista con la Asoc. de Coleccionistas de jerseys del Guadalajara lo que para él es su versión de los hechos.

“Yo le echo la culpa totalmente a la mercadotecnia, a la falta de playeras de la marca. Tenía tantos compromisos y no me daba abasto. Así que el mismo que me las vendía a mí (playeras clon), se encontraba al jugador, y le empezó a dar playeras, a cambio de algún autógrafo”.