Omar Esparza pasó de tener un póster de Ramón Ramírez, a jugar con su ídolo

Las vueltas que da la vida, un día Omar Esparza era un niño que tenía un póster de su ídolo Ramón Ramírez y años después puede jugar con él en los partidos de las leyendas de Chivas y confesarle que quedó impresionado por su físico la primera vez que lo vio de cerca.

El tiempo pasó rápido para el que fuera canterano del Guadalajara, quien tras su retiro del futbol ha podido coincidir en estos encuentros amistosos con varias figuras del Rebaño. Y entre ellos está Ramón, que se ríe cada que Omar le cuenta que llegó hacer cosas increíbles por su fanatismo.

Así lo platicó Esparza durante una entrevista en el canal de Youtube de Juan Carlos Moreno El Pastor, en donde aseguró que el inolvidable nayarita lo dejó marcado desde muy joven.

“Desde chico siempre veía a las Chivas, en su momento Ramón Ramírez, es mi ídolo, a pesar de que yo no jugaba en esa posición. Verlo era algo que me emocionaba, hablando de México. También tuve a Jorge Campos. Internacionalmente seguía a Zidane y Ronaldo”, comentó.

Omar Esparza fue uno de los jugadores más destacados de la cantera rojiblanca, que a la postre también formarían parte de la inolvidable Selección Mexicana que ganó el Mundial Sub-17. Así que llamó la atención desde muy joven.

El originario de Guadalajara recordó que alguna vez alcanzó a compartir un entrenamiento en Chivas con Ramón Ramírez, cuando él apenas era un adolescente y el nayarita ya era toda una figura del futbol mexicano.

“Le da risa, Benjamín Galindo era el técnico y me subió al equipo, yo tenía 16 años, estaba yendo a la selección. Para completar un entrenamiento, sólo para el calentamiento, en el Club Guadalajara, me tocó, pero yo estaba sorprendido”.

Algo dejó muy impactado a Esparza, quien no podía creer que estaban compartiendo la cancha con grandes Glorias del Rebaño y además por un aspecto muy particular.

“Siempre he sido muy delgado, desde que llegué me cambié en otro lugar. El verlos y entrenar con ellos, los veía de cerca, pero ya estar en la cancha con ellos. Les da risa, porque les decía ‘wey yo no más me les quedaba viendo las piernas’, estaba Ramón Ramírez y Palencia, se veían así y pensaba algún día las tendré así, qué comen o qué se inyectan… Exageramos, pero a mí el short que me dieron que quedaba como falda, la playera no la llenaba”, bromeó.