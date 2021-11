'Me corrieron', dice Oswaldo sobre Chivas y revela que no cobró bono de campeonato

CDMX.- En entrevista con Andrés Vaca y Alejandro de la Rosa, Oswaldo Sánchez habló sobre Chivas y contó que “lo corrieron” y que no cobró el bono del campeonato del Apertura 2006 de Liga Mx.

En una serie de preguntas y respuestas, Oswaldo Sánchez fue cuestionado sobre a qué equipo volvería si regresara al futbol mexicano y el ahora analista señaló que a Chivas.

El exportero también fue cuestionado sobre su salida de Chivas, mencionando que “lo corrieron”.

Me corrieron. Año y medio de contrato firmado, no había jugado ni siquiera la liguilla y me dijeron que no podía estar en la institución, que me querían Tigres y Santos, y que me debía arreglar con ellos”, declaró Oswaldo.