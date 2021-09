Los cinco goles de Eduardo López en los últimos dos partidos del San José Earthquakes, volvieron a poner los reflectores sobre la “Chofis”.

El ex futbolista de las Chivas se está reencontrando con su mejor versión. Tanto así, que algunos medios de comunicación ya lo candidatean para ser considerado por Gerardo Martino en la próxima convocatoria de la Selección Mexicana.

Y es un tema que sí le quita el sueño a la “Chofis” López, como aseguró en entrevista para ESPN.

“Sí, cómo no me va a ilusionar. Es algo que se me pone la piel chinita de sólo pensar, es algo que anhelo mucho”.

El talentoso mediocampista mexicano fue elegido como el Jugador de la Semana en la MLS, tras el ‘hat-trick’ ante el Real Salt Lake en la fecha 25 y un doblete contra el Austin FC, en la jornada siguiente.

Por lo mismo, se le preguntó sobre si le interesaría regresar al Guadalajara. Lo que volvió a reiterar que sí le gustaría, incluso aunque no estuviera Matías Almeyda, quien es actualmente su técnico en el Earthquakes.

También Eduardo López reconoció que estar en el Rebaño no es sencillo y que aprendió bastante de los errores que tuvo en el pasado.

“Chivas no es para cualquier jugador, porque el que quiera estar en Chivas debe estar bien preparado mentalmente. En lo personal me pasaban de 100 comentarios buenos, uno malo y ese malo me pegaba”.

Finalmente, la “Chofis” se sinceró de lo que vivió cuando hace un año fue separado del plantel y a la postre causó su salida del club y la incorporación a la MLS.