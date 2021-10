Eduardo “Chofis” López sigue muy al pendiente de la Selección Mexicana y espera seguir con su buen momento con el San José Earthquakes para en algún momento tener una oportunidad.

El volante mexicano viene de ser nombrado como el Jugador del Mes en la MLS, lo que abrió la conversación de si la “Chofis” puede ser llamado por Gerardo Martino para las eliminatorias mundialistas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se fue de Chivas porque necesitaban dinero! “Gullit” afirma que rindió en el Rebaño

En una plática en TUDN, el futbolista mexicano habló de que está al pendiente del Tricolor en estos últimos encuentros y que esto le genera mucha ilusión.

"Es muy lindo verlos, tienen un equipazo y yo cuando los veo me visualizo estando ahí, entonces me motiva más verlos. Me da mucho gusto verlos jugar y creo que hoy en día en la Selección Mexicana hay un equipazo y hay para pelear por grandes cosas".