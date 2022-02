Fernando Quirarte recordó la vez que Chivas frenó su sueño de ir a Europa

Aunque la carrera de Fernando Quirarte fue extraordinaria, alguna vez la directiva de las Chivas le frenó su sueño de jugar en Europa, lo que casi provocó que se fuera del Guadalajara previo a la temporada en la que por fin sería campeón.

Eran otros tiempos en los que los futbolistas no podían presionar tanto para forzar un fichaje, como pasa ahora. Acababa de terminar el Mundial de México 86, en donde el “Sheriff” había sido uno de los mejores jugadores de la Selección y despertó el interés de varios visores del Viejo Continente.

A sus 30 años de edad, prácticamente era su última oportunidad de ir al futbol europeo para el líder de la defensa del Rebaño Sagrado. Como así lo recordó Quirarte durante una reciente entrevista para el canal de Youtube de Juan Carlos Moreno El Pastor.

Toda su vida había defendido los colores rojiblancos, pero en ese momento la institución vivía una larga sequía de títulos que los obligaba a buscar tener una plantilla de calidad para luchar por el ansiado campeonato.

“Vinieron dos promotores de Ciudad de México para platicar con él. Hubo 15 días de reuniones y desgraciadamente no se arreglaron, lo mío quedó en una posibilidad y yo muy triste. Es más yo pensé que no me iba a quedar en Guadalajara, porque yo estaba muy molesto de que no se me dio esa oportunidad”.