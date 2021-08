Conoce la historia de “Manolo” Sol y su amor por las Chivas

Hay historias de futbolistas que sin ser canteranos de las Chivas, son los que más se identifican con el equipo. Es el caso de Manuel Sol, quien este 31 de agosto festeja otro cumpleaños.

En un momento inestable de su carrera, “Manolo” firmó con el Guadalajara para el torneo Invierno 2001, sin saber que sería el club del que se enamoraría. Poco importó que haya debutado con los Pumas en 1992.

Con el Rebaño Sagrado disputó dos finales, una muy amarga ante su “ex” en el triunfo de los Universitarios en aquella dolorosa tanda de penaltis de 2004. Y la otra más dulce, con el título del 2006 en la cancha del Toluca, a pesar de que Sol no era protagonista de aquel conjunto que dirigió “Chepo” de la Torre.

En entrevista para el podcast “Historias del llano”, el exfutbolista rojiblanco recordó lo que vivió previo a su cobro de la pena máxima de la final de vuelta del Clausura 2004, antes de la fatídica falla de Rafael Medina.

“En el entrenamiento anterior, un día antes, había entrenado penales, tiré tres y dije, le voy a pegar a bajo a la derecha, con eso me fui. Me dio mucha seguridad, obviamente están los nervios, con todo C.U. gritándote de todo, pero nadie me sacó de la cabeza, ahí le voy a pegar y me salió por suerte”.