¡Un eterno capitán! Ramón Morales y su amor por las Chivas del Guadalajara

Pasan los años y Ramón Morales se mantiene como una de las figuras que ha tenido las Chivas del Guadalajara en los últimos tiempos.

“Ramoncito” nació un 10 de octubre de 1975 en La Piedad, Michoacán. Aquí empezó a descubrir su amor por el futbol, gracias a un balón que le regalaron en casa. Luego buscó su camino como profesional y debutó en la Primera División con Rayados de Monterrey en 1995.

Con cualidades muy interesantes, el joven futbolista llegó al Guadalajara para el Verano 99, sin saber que se convertiría en una de las leyendas del Rebaño. Primero se ganó un lugar en el equipo que entonces dirigía Ricardo “Tuca” Ferretti y después se afianzó como un estelar de la institución rojiblanca.

Su extraordinario nivel se reflejó en ser seleccionado por México para el Mundial de Corea-Japón 2002. La potente zurda que tenía Ramoncito Morales era una de las más educadas que tenía el futbol mexicano.

Así, llegó su primera gran cita con el Rebaño, al ser parte del equipo que disputó la final del Clausura 2004 ante los Pumas. Sin embargo, aquella fatídica tanda de penaltis dejó una fuerte herida en el eterno capitán.

“Esa final que perdimos ante Pumas ha sido lo más duro que me ha tocado vivir como futbolista, porque mi hija me dijo: ´papá, no te preocupes que ya serás campeón, estarás en otra final, no te preocupes´. Es algo difícil”.