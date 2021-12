La afición de las Chivas explotó tras varios días sin ninguna novedad en este mercado de traspasos y en esta semana lanza una fuerte amenaza para la directiva rojiblanca en caso de no que lleguen refuerzos de la talla que se esperan para un club grande.

A través de redes sociales, un sector de seguidores del Guadalajara se organizó para hacer una campaña que sea un llamado para la institución y la pasividad con la que han actuado en estas semanas. Y con un comunicado externaron toda su molestia contra los hombres de pantalón largo.

TE PUEDE INTERESAR: Uriel Antuna habría metido mujeres a hotel y por eso lo querrían fuera de Chivas

“La afición de Chivas no está dispuesta a adquirir ningún producto o servicio proveniente de la institución, si la directiva no presenta refuerzos de calidad. No es culpa de la afición y de la gran historia del club la mala dirección deportiva”, se lee en el mensaje que circula.