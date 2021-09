Alexis Vega: “Sería una tontería precipitarme de llegar al Clásico”

Alexis Vega por fin rompió la concentración con la Selección Mexicana y llegó la noche del martes a Guadalajara para ser valorado por su club y establecer bien los tiempos de recuperación tras su lesión en el tobillo derecho que sufrió en Costa Rica.

El “10” rojiblanco tuvo que viajar a Panamá, a pesar de que estaba descartado para este último duelo del Tricolor en la Fecha FIFA, lo que causó molestias en la directiva tapatía. Ya en suelo mexicano, el futbolista adelantó que en esta ocasión tomará con más calma su rehabilitación.

Y es que el año pasado, batalló con la misma lesión, en el mismo pie. Así que aclaró el panorama de su regreso a las canchas, teniendo en cuenta que el partido del Rebaño ante el América es el 25 de septiembre.

"Sería una tontería si me pusiera a pensar o a precipitarme si llego o no al Clásico, solamente el tiempo y la sanación de mi lesión lo sabrá. El torneo pasado me pasó igual y jugué la Liguilla infiltrado, pero ahora estamos en pleno torneo así que estaré listo cuando tenga que estar. Si son dos, tres o cuatro semanas, voy a tomarlo de la mejor manera y pensar en aportar al equipo".