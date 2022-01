Briseño cumplirá sueño de aficionado de Chivas que quiere conocer a sus ídolos

Aunque se vivan momentos difíciles, la nación de las Chivas demuestra su solidaridad como en el caso de un pequeño aficionado que a través de redes sociales compartió un emotivo video en el que pide conocer a sus ídolos, obteniendo por fortuna la respuesta de Antonio “El Pollo” Briseño.

Este fin de semana, el usuario Jared Ulibarry difundió la conmovedora historia de Luis Arturo, quien padece una grave enfermedad, pero que mantiene el optimismo y su pasión por el Guadalajara.

TE PUEDE INTERESAR: Chivas fue el segundo equipo de la Liga MX que más subió de followers en Twitter

“A principios de año me operaron de un tumor, quiero cumplir mi sueño que es conocer a los jugadores, convivir con ellos y conocer el Estadio Akron”, comenta el joven seguidor del Rebaño dentro del video.

El mensaje rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, esperando que alguno de los elementos de las Chivas pudiera verlo y contestarle.

“Ya que por la operación no sé cuánto tiempo más me permita más con vida, quiero conocer a los jugadores y el Akron. Yo desde muy pequeño le he ido al club Guadalajara, los quiero conocer y quiero ver si podrían cumplirme ese sueño”.