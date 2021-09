¡Le encantaría retirarse en Chivas! Briseño ve un futuro largo en el club

A pesar del mal momento, el jugador Antonio Briseño reiteró el cariño que tiene por las Chivas. Tanto que incluso le gustaría extender el resto de su carrera con el equipo.

En entrevista para el programa “Acceso Chivas” habló de su intención de seguir mucho tiempo en el club, lo que significa estar en Guadalajara y lo que espera para el duelo de este fin de semana ante los Pumas.

TE PUEDE INTERESAR: Chivas y Pumas en un partido a muerte para salvar a sus estrategas

“Si yo me llegara a retirar en Chivas es porque estoy haciendo las cosas bien a lo largo de mi carrera. Quiero ir paso a paso… Me encantaría terminar mi carrera aquí, los futbolistas que lo hacen son porque fueron leyendas, jugadores importantes… no quiero enfocarme en eso, pero si me preguntas, sí quiero retirarme en Chivas”.

El “Pollo Briseño reconoce que tiene que demostrar año con año que merece seguir en la institución. También durante esta plática, fue autocrítico sobre sus fortalezas y deficiencias. Destacó su capacidad en los balones divididos, pero sabe que debe mejorar con sus pases largos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Con Peláez y el “Doctor”! Así fue la vez que Chivas eliminó a Pumas

En otros temas, afirmó que ni por ser canterano del Atlas, ni lo que ha sentido en los otros clubes de su trayectoria, se comparan con lo identificado que está con el Rebaño Sagrado.

“Cada minuto que he estado en Chivas ha valido la pena. He estado en diferentes equipos, importantes, como Tigres, otros que pelean descenso. Pero la forma que me han recibido aquí, no lo cambio por nada. El cariño de la gente, no lo puedes comprar, ni se adquiere en el Oxxo, y lo tiene este equipo”.