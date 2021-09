Jesús “Canelo” Angulo está tratando de pasar el trago amargo del hecho delictivo que sufrió y este fin de semana compartió un nuevo video en su canal de Youtube en el que mostró sus más recientes tatuajes.

El jugador de las Chivas plasmó cuatro aspectos muy representativos para él. Entre ellos, el recuerdo inolvidable de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

“Me voy a hacer cuatro tatuajes, pero tengo uno que es muy importante para mí y quería compartirlo con ustedes, quería mostrárselos. Es algo que tiene mucho significado para mí, sobre mi carrera y sobre lo que he ganado. Espero que les guste mucho y si no, ni modo, es mi tatuaje”.

El también youtuber mostró todo el proceso que vivió el día que se tatuó estos cuatro diseños. Incluso recomendó el estudio en el que se los hizo.

Además del tatuaje con sus logros deportivos, el “Canelo” Angulo aprovechó para marcar su piel con un corazón, una frase y la silueta de su mascota.

“Son cosas que significan mucho para mí, que tienen un significado. El grande que me hice de la medalla, son las cosas que he ganado. La frase de la mano es una que me gusta mucho, porque tienes que ir día a día. Mi perrito es muy importante. Y el corazón en las piernas”.