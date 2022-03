¡Censuran! Aficionado de Chivas fue sacado del estadio por gritar “Fuera Amaury”

Ahora la afición de las Chivas ni siquiera puede manifestar su molestia contra los hombres que dirigen el equipo, ya que en el partido ante el Puebla fue captado cómo sacaron a un seguidor por gritar “Fuera Amaury” y “Fuera Leaño”.

Y es que este sábado en el Estadio Akron, la nación rojiblanca no soportó más y manifestó con cánticos su enojo por la crisis en la que está hundido el club, al ligar su tercera derrota.

Sin embargo, durante un video que publicó el canal de Youtube “CHIVAS SIEMPRE” se observa como elementos de seguridad llegan a retirar a un fanático que encabezaba los gritos contra el dueño Amaury Vergara y el técnico Marcelo Michel Leaño.

"Lo van a sacar. Aquí no puedes decir que tu equipo es una mie... porque luego luego van los policías. No no no, en esto han convertido al equipo. Esto es una completa burla", comentó el bloggero que grabó las imágenes.