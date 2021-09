Hace más de 50 años, Alejandro Obieta quedó impresionado, cuando apenas siendo un niño, entró a la cancha del Nemesio Díez y vio lo imponente de los colores del Guadalajara en esta visita al Toluca. Una pasión que se convertiría en la más grande de su vida.

A pesar de que su padre fue futbolista de los Diablos Rojos en aquellos años 60, Alejandro siempre fue de las Chivas. Su tío era de tierras tapatías, y al visitarlo comenzó una unión muy especial con el equipo. Eran buenos tiempos. El ocaso del Campeonísimo.

En este primer partido que recuerda del Rebaño Sagrado, pudo conocer en el hotel San Carlos a grandes ídolos como Javier Valdivia, Alberto Guerra, “Coco” Rodríguez y hasta “Chava” Reyes. Incluso le firmaron un banderín. En ese momento fue la primera vez que convivía con futbolistas rojiblancos, sin saber que sería apenas la primera de muchas anécdotas increíbles.

Hoy en día, es uno de los aficionados más reconocidos del Guadalajara. Alejandro puede presumir tener más de 600 playeras del equipo, casi el 90% están firmadas por sus héroes. Además, convirtió un espacio de su casa en el Cuarto Chiva, en el que colecciona todo tipo de artículos alusivos al equipo de sus amores.

“Parte de mi vida. Hay prioridades, mi familia y luego mi pasión por Chivas. El trofeo que me dieron, el galardón se llama Pasión Rojiblanca. Porque el secreto de la vida es hacer todo con pasión y bien enfocado. Todos los días me despierto, veo noticias, toda mi familia me conoce por esta afición, el Papá Chiva, el Tío Chiva, el Señor Chiva. Es mi vida, es padrísimo vivirlo. Con sus pros y contras”.