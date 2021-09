¿El delantero que necesita Chivas? Zaldívar sabe que debe ser más goleador

Las Chivas anunciaron que firmaron una extensión de contrato que une a Ángel Zaldívar con el club hasta el 2024. Con lo que surgió el debate si es el delantero que necesita la institución a futuro.

Tras la salida de José Juan Macías al Getafe, el “Chelo” figura como el referente del ataque del Guadalajara. Incluso, después de mucho tiempo en la institución, se quedó con el número “9” en su dorsal.

Sin embargo, muchos aficionados no están convencidos de que el futbolista de 27 años sea el indicado para tomar ese rol. Desde su debut en la Liga MX en 2013, nunca ha terminado un torneo con más de seis anotaciones.

El mismo Zaldívar lo reconoce. Tiene muy buenas cualidades fuera del área, pero a la hora de mover las redes sigue en deuda. Así lo dejó ver en una entrevista que tuvo en la semana en el programa Peloteros PQ.

“Las críticas me han ayudado para querer ser el goleador de Chivas. Me mantienen enfocado, más que enojado o con emociones negativas. Estoy concentrado en ser aún más goleador y que tengo ambiciones muy grandes, no me conformo con lo que he hecho”.

En el actual Apertura 2021, lleva 3 goles en siete partidos. En toda la Liga MX, sólo 10 futbolistas han marcado tres o más anotaciones. Sin embargo, entre ellos, el “Chelo” es el tercero con peor promedio de gol por minutos jugados.

Lo que es un hecho, es que Zaldívar ha trabajado mucho en el juego de espalda, generando continuidad en varias acciones, y hasta con asistencias, como la que le dio a Jesús Godínez, en el empate del Rebaño ante Juárez.

“Como delantero de Chivas, como el 9, los goles son muy importantes. Además, son otras funciones que dan un plus, en esa parte yo estoy consciente en que he trabajado, he mejorado. Está en mí”.

PUNTOS A FAVOR DE ÁNGEL ZALDÍVAR

Aunque existan las críticas, el originario de Guadalajara ya sabe lo que es terminar como el mejor goleador del club en dos torneos. Un logro que sólo han tenido 9 futbolistas en los últimos 10 años.

Primero en el Apertura 2016, con 5 tantos, mientras en el Apertura 2018 con 6 dianas, tuvo su mejor registro anotador en un solo semestre.

Otro punto positivo del “Chelo” Zaldívar es que tiene muy bien identificados los colores rojiblancos. Desde los 9 años es parte de una escuelita del Rebaño y aunque ha salido por algunos periodos a Coras Tepic, Rayados y Puebla, su corazón está en las tierras tapatías.

Tanto es así, que reconoció lo que siente en este mal momento que viven las Chivas que dirige el técnico Víctor Manuel Vucetich.

“Claro que me duele, me duele mucho, a veces das todo y no se dan los resultados. La pasamos mal cuando no nos salen las cosas”.

Así que por actitud, Ángel Zaldívar seguirá luchando por convencer a los Chivahermanos que dudan de sus capacidades.