¡Canelo Angulo se destapa! Responde todo tipo de preguntas sobre su vida

El “Canelo” Angulo se destapó el fin de semana con su primer gol del torneo, en la victoria de Chivas ante Pachuca. Así que también fue buen momento para compartir algunos de sus secretos personales, a través de su canal de Youtube.

El mediocampista del Rebaño en su faceta de Youtuber realizó un video con una dinámica de preguntas y respuestas, en las que no se guardó nada. Desde algunos detalles poco conocidos de su carrera profesional, como algunas intimidades y hasta gustos personales.

¿Qué se siente portar la camiseta de Chivas?

Es un orgullo muy grande, muchos saben que desde niño soy Chivista de corazón, y el estar ahora en este club es un sueño cumplido y se siente muy chingón.

¿Si no fueras futbolista, a qué te dedicarías?

Probablemente me dedicaría a lo mismo que hace mi papá, que es estar al frente de una empresa de imprenta y publicidad, yo creo que ahí estaría.

¿Qué querías ser de grande cuando eras niño?

Desde chico yo siempre quise ser futbolista. Mis papás dicen que yo no quería un carrito o un muñeco, siempre quise un balón.

¿Con qué compañero te llevas mejor?

Ahorita con los que más me llevo, con “Chapo” Sánchez, “Conejito”, “Chicote”. Hay varios.

¿Cuáles son tus metas?

Tengo varias metas profesionales. A corto plazo hacer un buen torneo con Chivas y lograr un campeonato. A largo plazo ir a Selección Mayor y si dios quiere saltar a Europa, pero por ahora un campeonato con Chivas.

¿Cómo te enteraste de tu fichaje con el Guadalajara?

Ya formas parte de Chivas y yo estaba en shock ya que es un equipo que he apoyado desde niño. Lo primero que hice fue marcarles a mis papás para contarle mis noticias, sentimos mucha satisfacción.

¿Te retirarías en Dorados?

Si me retiraría en Dorados, porque fueron los primeros que me dieron la oportunidad.

¿Tienes novia?

Sí tengo novia. Nos habíamos dado un tiempo, pero otra vez somos novios.

¿Te llevas bien con jugadores del América?

Sí me llevo bien principalmente con los que fueron a los Olímpicos con nosotros. Henry Martín, Sebastián Córdova, Jorge Sánchez y Memo Ochoa. Con el que más me llevo es con Córdova, pero con todos me hablo.

¿Cuál es tu mayor logro deportivo?

La medalla de bronce en los Juegos Olímpicos.

Estas fueron algunas de varias preguntas que respondió el “Canelo” Angulo en su canal en el que ya cuentan con más de 100 mil suscriptores.