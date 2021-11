Para ser aficionado de las Chivas no hay límites. Se puede apoyar al equipo de muchas formas, sin importar los obstáculos. Y así lo demuestra Adrián Padilla Núñez.

Este fin de semana, a través de las redes sociales del Guadalajara, compartieron la emotiva historia de un ChivaHermano, quien, a pesar de perder la vista, nunca ha dejado de seguir al equipo de sus amores.

“Empecé a perder la visión porque desde pequeño me dio diabetes, por esto y no cuidarme, fue agravando mi visión”, comentó Adrián, quien desde joven ha vestido orgulloso los colores rojiblancos.

Sin embargo, perdió una batalla contra esta enfermedad, pero no por eso la guerra.

“Ya lo veía venir, primero perdí el ojo izquierdo, ya no veía nada, ya me había operado, recuperé un poco la visión, pero después me puse grave porque se me bajó la azúcar, caí en el hospital y otra vez de mi ojo ya no veía”.