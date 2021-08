¡Las travesuras del “Nene”! Las 10 cosas que no sabías de Fernando Beltrán

Su cara no puede ocultar la juventud y vitalidad que tiene Fernando Beltrán, uno de los elementos de las Chivas que se han vuelto más carismáticos para la afición.

El apodo de “El Nene” también lo tiene bien ganado. Incluso el mismo mediocampista rojiblanco reveló alguna de sus travesuras de niño y hasta una que otra pelea cuando iba a la escuela.

Así lo platicó en una entrevista que dio para ChivasTV, que permite conocer más allá de lo futbolístico al jugador del Rebaño Sagrado.

¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo?

Mi casa. En Ciudad de México cuando estamos todos juntos.

¿Cuál fue la peor travesura que hiciste de niño?

Tuve varias, pero yo creo que sacarle dinero a mi mamá para irme a las maquinitas, esperar a que se volteara y agarrarle unos pesos e irme corriendo para jugar todo el día.

¿Un deporte que no sea el futbol?

El tenis, nunca lo he jugado pero me llama la atención.

¿Si fueras un superhéroe, cuál sería tu poder?

Volar, yo creo y mi superhéroe favorito es Iron Man.

¿Te has peleado?

Solamente una vez me peleé, cuando yo estaba en la secundaria, con un chavo nos dijimos de cosas.

¿Cuál es tu ídolo deportivo?

Iniesta por todo lo que logró y en el futbol trato de identificarme con él. O también Xavi.

¿Comida favorita?

Tengo muchas, el tlacoyo es uno, la gordita de suadero es de mis favoritas.

¿Quién es tu mejor amigo en el equipo?

Tengo varios, no se me vayan a sentir. Pero el “Rulas” Gudiño.

¿Sin qué cosa no puedes vivir Fernando Beltrán?

Son muchas cosas primordiales que necesito para estar bien. Una es mi familia, estar bien con ellos y que les esté yendo bien, eso da el entorno para que a mí me empiece a ir bien. Otra cosa que he intentado y que no puedo es el futbol. Definitivamente he sufrido mucho cuando no juego, o no me va bien en el campo. Si me va bien ahí, veo todo totalmente diferente afuera. Lo necesito.

¿10 futbolistas favoritos?

Messi, es uno, Ronaldinho, hubo un momento que veía puros videos de él, Iniesta, Xavi, Busquets, Kevin De Bruyne, Thiago Alcántara, Neymar, Pedri, Toni Kroos.