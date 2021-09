CDMX.- En plática con Werevertumorro, Santiago Ormeño contó que no pudo llegar a Chivas, debido a la llegada de Oribe Peralta y a que Guillermo Madrigal se quedó en el Rebaño Sagrado.

Recordando que Ormeño hizo prueba en Chivas, Werevertumorro le preguntó cómo fue que no se quedó en el Rebaño.

Santiago Ormeño relató que entrenó con el primer equipo, entonces dirigido por Tomás Boy, e incluso jugó diversos partidos de pretemporada, ante una lesión de Alan Pulido.

Creía que sí me iba a quedar, todo iba bien, y a la mera hora me habló Tomás Boy a su oficina y me dijo que no me iba a poder quedar, 'viene Oribe Peralta, tengo a Alan Pulido'”, declaró Ormeño.