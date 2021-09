Chivas y Pumas en un partido a muerte para salvar a sus estrategas

Pumas Vs Chivas un encuentro de vida o muerte para Andres Lillini y Víctor Manuel Vucetich

Además del orgullo, presumiblemente el equipo que pierda pondrá en duda la continuidad de su entrenador.

Lillini dio alegrías en Pumas llevándolo hasta una final que perdió con León

Con la salida de jugadores, Pumas no ha logrado ir por buen camino y se ubica como el equipo más popular con la sequía más grande de títulos en México, donde no se corona desde el Clausura 2011.

Con la llegada de Miguel Mejía Barón Lillini recibió un voto de confianza del nuevo, pero una derrota en casa ante el odiado rival podría precipitar una decisión de los dirigentes.

Mientras que Ricardo Pelaez ha dicho que ante todo se castigaría a los jugadores, la paciencia de la afición con Víctor Manuel Vucetich se va a terminar tarde o temprano

Con sus 9 puntos, el “Rebaño Sagrado” se ubica undécimo de la tabla y estaría en la repesca si el torneo terminara hoy.

El Rey Midas causó polémica al declarar que Chivas está en desventaja por jugar sólo con mexicanos.

“Si tú como entrenador dices que no puedes ganar sólo con mexicanos, entonces no eres entrenador de Chivas”, dijo Ramón Morales, ex capitán de los tapatíos.