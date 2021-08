En el vestidor podrán ser los mejores compañeros, pero a la hora de una reta de FIFA 21 no hay amistades que valgan. Así pasó con Raúl Gudiño y Antonio Briseño, quienes se midieron para ver al más vago en eSports.

Aprovechando el día del Gamer, en la cuenta de Chivas eSports reunieron a estos dos cracks, para un duelo al mejor de 2 de 3. No se valía elegir al PSG, tenían que agarrar al Guadalajara vs Guadalajara. Todavía con la ventaja de traer a J.J. Macías en la plantilla.

Primero el “Pollo” había “sacado el paraguas”, al decir que venía desencanchado con dos años sin jugar, pero apenas le estaban preguntando a “Gudi” cómo se sentía, cuando cayó el primer gol de Briseño. Fiel a su costumbre, festejó como loco.

Sin embargo, parece sólo fue un descuido y que arrancó frío, ya que el portero del Rebaño le terminó dando la vuelta y goleando 5-2. Para el segundo encuentro, Gudiño le repitió la dosis con un 4-2 y quedarse con la victoria de esta reta de FIFA.

“Dos, tres años sin agarrar un control. Se me cansó la mano, no es cierto, pero si me dan otro más, lo ganó. Es pura diversión, buen juego”, bromeó Antonio Briseño.