¡Efraín Flores le ofrece apoyo a Amaury! Hasta gratis trabajaría por Chivas

Las malas sensaciones que ha dejado el actual proyecto de Chivas, ha provocado que muchas voces alrededor del club busquen proponer soluciones. Entre ellas, la de Efraín Flores, un hombre que ya sabe lo que es estar en la institución.

El experimentado técnico y también directivo platicó con Juan Carlos Moreno “El Pastor” este martes, en donde afirmó que está dispuesto a todo, con la finalidad de ver por el bien del Guadalajara.

“Con gusto te lo digo, yo a Chivas le ayudaría casi hasta gratis. De poner mi granito de arena para sacar el equipo adelante. Si me pidieran, encantadísimo de ir a trabajar ahí, para sacar esto adelante lo más rápido que se pueda. Es una tristeza ver que no se están produciendo resultados y no jugando como debe jugar el equipo”.

Flores recordó que en los tiempos de Jorge Vergara, existió un consejo de futbol, con personalidades importantes, como ex futbolistas, aficionados y amigos del propietario del en ese entonces propietario del club.

“Entre Néstor y yo, nosotros controlábamos ese consejo y de ahí se mandaban grandes decisiones y grandes ideas”.

De acuerdo al ex técnico del Rebaño Sagrado, no le haría daño a Amaury Vergara, contar con una visión externa, que le pueda dar consejos, y no sólo contar con la perspectiva de Ricardo Peláez, Víctor Manuel Vucetich y Michel Leaño.

Sin embargo, también señaló que es algo difícil de aceptar, ya que muchas veces en lugar de sentirse como un apoyo, lo perciben con celo.