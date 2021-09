Se acerca el fin del contrato de Oribe Peralta con las Chivas. Con 37 años de edad y cada vez más lejos del protagonismo que llegó a tener, empieza a surgir la incertidumbre sobre el futuro de su carrera.

Ante la delicada situación que vive el Guadalajara en el Apertura 2021, la directiva no ha hablado con el “Cepillo” para definir qué pasará después de diciembre, fecha en que termina su vínculo con el club.

Y aunque el experimentado delantero mexicano apenas suma 12 minutos jugados este torneo, señaló en la conferencia de prensa de este martes que su intención es seguir en la Liga MX.

“Hasta ahora no hemos tenido oportunidad de platicar. Después habrá tiempo para platicar lo que se viene. También el decidir o tomar mi decisión sobre la situación. Primero me siento muy bien, físicamente estoy muy bien. Espero que haya oportunidad de seguir, si no es aquí, habrá otra oportunidad. Y si no, estoy listo para afrontar lo que se venga”.