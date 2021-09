Pietrasanta despotrica contra la directiva de Chivas y defiende a Vucetich

Aunque un gran sector de la afición de las Chivas estuvieron de acuerdo con la salida de Víctor Manuel Vucetich, la voz del periodista Jorge Pietrasanta mostró inconformidad por la decisión de la directiva y además reprochó la falta de proyecto.

El narrador de ESPN siempre fue defensor del trabajo del “Rey Midas”, así que más allá de culparlo a él por los malos resultados, despotricó contra la institución y los hombres de pantalón largo.

“Pietra” lanzó un duro mensaje a través de su cuenta de Twitter, que causó mucho revuelo en la nación rojiblanca.

Sin embargo, no fue la única oportunidad que tuvo para mandar más “dardos” contra la cúpula del Guadalajara. Incluso señaló que la “grilla” que había al interior del club afectó mucho en la sorpresiva decisión de destituir a Vucetich, durante el programa SportsCenter.

“Estaban buscando un pretexto para correrlo, a mí me dan risa los comunicados, los tuits estos como el de Amaury, que te vaya bien, te quiero, pero sáquese a volar y patada en el trasero. Es de risa todo esto porque pues ya no les cuadraba, ya no les gustaba. Marcelo Michel Leaño metiéndose ahí…”