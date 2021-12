¡Descontento! Afición de Chivas reacciona ante el nuevo jersey alternativo

Las Chivas siguen sin anunciar ningún fichaje, pero este lunes ya presentaron su jersey alternativo que tendrán para el Clausura 2022 y que causó una reacción de descontento entre la afición por lo controvertido del diseño.

A través de las redes sociales del Rebaño Sagrado, se presumió la tercera indumentaria que tendrán para el próximo torneo, aunque desde días pasados ya se había filtrado cómo sería el modelo que lanzaría la marca PUMA.

Este uniforme tendrá la particularidad que la playera no cuenta con el escudo del club bordado, sino que aparece difuminado en todo el frente. En su lugar, luce muy grande la palabra GUADALAJARA en el pecho, además de un patrocinio y el logo de la marca.

PRECIO DEL JERSEY DE CHIVAS

De acuerdo al sitio de la marca PUMA, este uniforme alternativo se mantiene en el mismo rango de precios que las anteriores indumentarias. Por ahora, la versión de aficionado se encuentra en 1,599 pesos en su tienda en línea.

Aunque cabe mencionar, que actualmente la playera de visitante cuenta con un descuento y bajó de precio hasta los 959 pesos para adquirir la también polémica piel de las Chivas de color negro.

AFICIÓN MUESTRA DESCONTENTO

No obstante, un gran sector de ChivaHermanos externaron su molestia en redes sociales por dos cuestiones. La primera fue recordarles que habían amenazado a la directiva rojiblanca de no comprar productos del club hasta que se presentaran fichajes de calidad, algo que no ha pasado.

La segunda fue por el controvertido diseño de la playera, que no agradó a una parte de la nación rojiblanca, en especial por la falta del escudo del Guadalajara. Sumado a que también la marca PUMA maneja este modelo para otros clubes que también visten.

Aunque una minoría de seguidores a las Chivas sí les gustó este uniforme que el club usará unas cuantas veces durante el Clausura 2022.