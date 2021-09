¡Ramoncito Morales explotó! Vucetich “no es técnico para Chivas”

El hecho de que Chivas juegue con puros futbolistas mexicanos es motivo de orgullo y no de pretexto. Por lo que Ramón Morales criticó fuertemente las polémicas declaraciones que hizo Víctor Manuel Vucetich al respecto.

Apenas este semana, el actual estratega del Guadalajara señaló en una entrevista con TUDN que tener solo jugadores nacionales “ha sido una desventaja” y prácticamente dio a entender que no está conforme con la plantilla, ya que agregó “es evidente que no puedes tener a los elementos que tú quisieras".

TE PUEDE INTERESAR: Almeyda orgulloso de su plantel y Vucetich en desacuerdo con jugar con puros mexicanos

Estas palabras causaron revuelo en la nación rojiblanca. Y uno de los que más alzó la voz contra estas afirmaciones, fue ‘Ramoncito’, quien también en una plática con la misma televisora, arremetió contra el “Rey Midas”.

"Si tú como entrenador dices que no puedes ganar con mexicanos, no eres entrenador para Chivas. La verdad yo sí me molesté ahorita al escucharlo, no soy doble cara, muestro mi malestar a la primera y así soy".