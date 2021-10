Sergio Dipp pide el regreso de 'Chicharito' a la Selección; termina trolleado

Mientras Javier “Chicharito” Hernández se mantenga excluido de la Selección Mexicana, no hay oportunidad que no aproveche el periodista Sergio Dipp para hacer un llamado de que merece volver a ser convocado por el técnico Gerardo Martino.

Así se vio durante el análisis de este lunes en ESPN, donde sus compañeros José del Valle y Alex Pareja señalaron que el “Tata” tiene claro que Hernández es un mal elemento al interior del grupo y que tendría que disculparse para poder regresar al Tricolor.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Piden no inflar a Chivas! Comentaristas de ESPN esperan mesura tras el triunfo ante León

Sin embargo, Dipp, quien tiene una abierta relación de amistad con el “Chicharito” salió en su defensa, sin saber que posteriormente sería trolleado.

“El momento que vive, futbolísticamente hay argumentos para convocarlo. Fíjate, yo no mencioné la palabra Chicharito en este análisis. Esto es lo que me encanta, yo no lo había mencionado pero él sigue en la conversación porque es el máximo goleador en la historia de la Selección”.