Vucetich ve que Chivas va por el “camino correcto” tras empate con Pumas

Aunque la afición de las Chivas se muestra desesperada por los resultados del equipo en el torneo, el técnico Víctor Manuel Vucetich mantiene la calma, a pesar del empate sin goles contra los Pumas de este domingo.

Así lo dejó ver el “Rey Midas” en la conferencia de prensa posterior al encuentro en el Estadio Olímpico Universitario, en donde habló que la situación en la clasificación no es para alarmarse, ya que el Rebaño Sagrado está cerca de casi todos los equipos.

El Guadalajara llegó a 10 puntos tras ocho jornadas, aunque es cierto que sólo está a tres unidades del cuarto lugar (Tigres), el último puesto que ofrece acceso directo a los cuartos de final de la Liguilla.

En otro tema, Vucetich explicó el motivo por el que en el segundo tiempo, prefirió jugar sin un centro delantero nominal. Incluso dejó en la banca al experimentado Oribe Peralta.

El estratega de las Chivas apuntó que arrancaron sin mucho ritmo en el primer tiempo, pero fue mejorando con el pasar de los minutos.

Mientras que también habló de la buena faceta que ha tenido el equipo en patio ajeno, aunque le ha faltado reflejar con triunfos.

“El resultado no es lo que esperábamos porque teníamos una idea clara de salir por la victoria y tuvimos esas opciones clarísimas de poder llevarnos la victoria pero no tuvimos la certeza. Me deja esa sensación de inconformidad, pero el esfuerzo ha sido bueno. De visitante el equipo se sigue manifestando muy bien”.