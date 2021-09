¡Zaldívar no ve desventaja por jugar con mexicanos! No cualquiera llega a Chivas

En Chivas continúan las reacciones por la polémica declaración del técnico Víctor Manuel Vucetich, que consideró que, de alguna forma, jugar con puros mexicanos era “una desventaja”.

Uno de los futbolistas del Guadalajara que no se guardó su opinión, fue Ángel Zaldívar, quien no está de acuerdo con esa afirmación y aclaró que no es fácil llegar a un club como este.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Vucetich se quedaría todo el torneo! David Medrano afirma que Chivas ya decidió

"No, considero que no es una desventaja. Como dijo, no cualquier jugador puede jugar en Chivas, tienes que tener muchas cuestiones que tener para poder estar en este club y poder rendir”.

El “Chelo” en entrevista con ESPN, descartó que hayan tomado a mal las palabras del “Rey Midas”. Incluso reiteró su confianza en el cuerpo técnico, con el que buscan salir del mal momento.

Aunque no se atrevió a decir si, Vuce es uno de los mejores técnicos que ha tenido en su carrera.

“No lo tomo como una falta de respeto. El profe siempre ha confiado en este plantel de mexicanos, nos lo ha dicho y es como estamos trabajando. Es lo que se ve y se dice."

Finalmente, el “Chelo” Zaldívar fue autocrítico y asumió que la responsabilidad de no estar en los primeros lugares en el Apertura 2021, es compartida.

TE PUEDE INTERESAR: Patadas del Redil: Nacionalismo de Chivas, a conveniencia

Y haciendo honor a su apodo del “Ingeniero”, sacó números para defender los aspectos positivos que ha tenido las Chivas este semestre.