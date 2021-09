Los días de Fernando Beltrán como jugador del Guadalajara podrían tener un final cercano y no, no precisamente porque vaya a dar el brinco a un mejor equipo, al extranjero o porque se lo peleen en Europa.

El mediocampista de las Chivas que apenas la jornada anterior ante los Pumas no fue convocado para viajar con el grupo a la Ciudad de México para ese partido, ha colmado la paciencia del cuerpo técnico, pero sobre todo de las cabezas directivas, con su actitud de apatía, poca atención al compromiso grupal y desánimo en la competencia.

“Hace como que escucha y no escucha. Pone cara de ‘¿ahora sí me pones?’ cuando lo van a meter. No muestra hambre en los entrenamientos cuando está con los suplentes. No se conecta”, explicó una fuente cercana al equipo.

Otra situación que ha generado malestar en Ricardo Peláez y Amaury Vergara como dueño, es la relación tensa de las últimas semanas con el promotor del futbolista.

El italiano Manfredi Caleca, quien antes representaba a Oswaldo Alanís con el chiverío, ahora en el redil maneja los destinos de Beltrán y de César Huerta.

En el caso del apodado “Nene”, el agente ha buscado presionar al club, con pláticas que se encaminen a darle un mejor trato a su representado, sobre todo el cuerpo técnico.

Víctor Manuel Vucetich, con un trabajo más que irregular en el torneo actual, ha cargado con las críticas por el pobre funcionamiento del equipo, pero también ha sido el centro de repudio de la afición rojiblanca, al señalarlo como el único culpable de borrar a Beltrán de sus planes como titular en el equipo.

Esto ha provocado que la imagen de Beltrán ante los Chivahermanos, sea la de la víctima incomprendida, sin que tengan el panorama completo de su caso, ni conozcan lo que el propio jugador ha abonado para lo que está viviendo.

Fernando lleva sólo 1 partido como titular y fue en la goleada de 3-0 sufrida en casa en contra del León. Los otros tres partidos en los que ha visto acción han sido de cambio y apenas suma 172 minutos en el semestre.

El límite para insistir con él de parte de Vucetich y de la directiva, llegó justo en el amistoso jugado en Dallas ante el América durante el receso de la fecha FIFA, en donde le dieron la oportunidad de ser titular con la esperanza de que se motivara por ser un Clásico.

Al minuto de juego y al querer controlar de espalda sin intensidad, cometió un error, provocando que Pedro Aquino, este sí muy intenso y metido en el juego, le robara el balón para provocar el 1-0 de las Águilas.

El chiverío perdió 2-0 y él jugó 60 minutos hasta que fue cambiado por Miguel Ponce.

Al final del encuentro la directiva y el cuerpo técnico coincidieron en que no hay cambio en su compromiso con el equipo y lo mejor por ahora era ya no insistir.

Con contrato vigente hasta el 2024, Beltrán había pedido salir en el verano argumentando tener 3 ofertas, por su deseo de jugar y por no comulgar con lo que Vucetich pedía de él.

Amaury Vergara y Ricardo Peláez, lo convencieron de quedarse, motivándole a comprometerse para ganarse un lugar en la confianza del entrenador.

Se quedó, pero su apatía al escuchar las indicaciones, la indiferencia cuando está en la banca en los partidos, o su tibieza al entrar cuando le ha tocado se han mantenido. Eso para los directivos han sido mensajes de que su aporte no es positivo.

Ojo que el de Beltrán no es el único caso. Hay otros que también están bajo la lupa.

Una cosa es segura. Si hoy terminara el torneo Apertura 2021, el ex seleccionado Sub 23 tendría etiqueta de transferible, o la directiva buscaría negociarlo y no necesariamente a donde él quiera irse.

Al torneo le quedan 9 fechas de fase regular. De él depende cambiar para bien, o seguir persiguiendo su salida, o esperar quizá a que haya un cambio de entrenador.

Al final se sabrá quién se equivocó más con su postura.