Higuera afirma que le faltó exigirles más a los jugadores de Chivas

Cuando comenzó la crisis del Guadalajara en la era de Matías Almeyda, uno de los hombres más culpados por la afición rojiblanca, quizá de forma desmedida, fue su entonces directivo José Luis Higuera.

Ahora que el ex brazo derecho del finado Jorge Vergara, tiene casi dos años fuera de la nación de Chivas, en su rol de dueño del Atlético Morelia en la Liga de Expansión, y al analizar a distancia la actualidad del chiverío, sigue convencido de que en México no se llama a cuentas a los futbolistas cuando quedan a deber en su rendimiento.

Ni tampoco corresponden como deberían, con los compromisos contraídos cuando firman un contrato sometido a rendimiento.

“Algo de lo que he aprendido en la gestión del futbol, es que al jugador hay que apretarlo todavía más, pero de otras formas. Lamentablemente yo me presté al diálogo con el jugador y tratamos de tomarlos en cuenta en situaciones que no se debe, y que en Europa no toman en cuenta. (Allá) tú haces un trabajo, está totalmente regulado y si no lo haces, te sancionan”, explicó Higuera.

“Allá no te preguntan, ni te apapachan. Los capitanes son para una interlocución justa, en un medio ejecutivo de bonos, pero también de consecuencias cuando no. Y acá el capitán opera muchas veces como un clan, o como un sindicato malentendido, que lo que quiere es que te den más, dando ellos menos y protegiendo a los que incumplen”.

Higuera criticó incluso la indisciplina que hoy proyecta Chivas desde la imagen de algunos de sus integrantes, como el de permitir que se tiñen el pelo de rosa como lo hizo Cristian Calderón.

“El jugador aunque les duela, es el 99 por ciento responsable de la situación de un equipo. Son los que ejecutan y los responsables o irresponsables de estar en forma o no estarlo, en no ser profesionales, en no representar su profesión de una forma digna”, criticó Higuera.

“Al jugador hay que apoyarlo, pero no consecuentarlo”.

¿En Chivas mandan los jugadores?

“Pues sí, de hecho desde que estaba yo equivocadamente me faltaron algunas cosas que debí aplicar y que he aprendido con el tiempo. Debe de haber lineamientos y responsabilidades. Con todo respeto si el equipo no anda bien, no puedes salir y pintarte el pelo de rosa”, respondió.

El ahora dueño del Atlético Morelia en la Liga de Expansión, consideró que Amaury Vergara es el menos responsable de lo que hoy pasa con Chivas.

"Amaury está entregado en cuerpo y alma, creo que es el único que se salva, porque ha puesto de todo y ha confiado de todo, pero no se está llamando a cuentas a la gente para que asuman las decisiones que están tomando", finalizó Higuera.