En sólo dos días de anunciar el cese de Víctor Manuel Vucetich en conferencia y de ofrecer entrevistas en espacios oficiales, y a medios con derechos, al explicar la designación temporal de Marcelo Michel Leaño como pastor del Guadalajara, Ricardo Peláez repitió una y otra, y otra vez la palabra interino.

“Es interino…”, “en este interinato…”, “insisto, es una gestión interina la de Marcelo”, decía y ratificaba el directivo del Guadalajara en cada oportunidad.

Fue un total de 37 veces las que mencionó el interinato del que se supone, es el técnico provisional de las Chivas en el actual torneo, en lo que deciden al estratega definitivo, que se haga cargo de este Rebaño sin gol, sin ofensiva, con esfuerzos aislados y con resultados magros que lo han situado en la media tabla.

TE PUEDE INTERESAR: Chelís arremete contra Michel Leaño: “Hoy en Chivas nadie manda”

Se preguntarán ¿y por qué esa persistencia de Peláez en dejar en claro el interinato de Leaño? Es muy simple; se trata de un elemento que de origen buscó ingresar al organigrama rojiblanco, vendiendo un proyecto de mejoría y conciencia del significado Chivas para las nuevas generaciones, en la formación de talentos con el espíritu y la esencia de lo que debe ser un canterano rojiblanco.

Leaño jamás tuvo antes un pasado de Chivas, salvo cuando convenció a Jorge Vergara de traer a Johan Cruyff en el 2012.

Ahora al entrar de nuevo tras sus aventuras como entrenador en Tepic, Zacatepec y Necaxa, Marcelo había dicho que su compromiso prioritario era darle forma a las conciencias de las futuras estrellas rojiblancas, el fortalecer la identidad hacia el equipo y el detectar a los nuevos jóvenes con cualidades para ser estrellas.

TE PUEDE INTERESAR: Amaury Vergara planea incursionar en el mercado de la marihuana legal

Sí, Leaño. El personaje hoy de 34 años que nunca fue futbolista, nunca fue aspirante a serlo porque en realidad no le daban sus habilidades lograrlo, pero sí sentía amor por el futbol gracias a la influencia familiar de sus tíos, los hermanos Leaño.

Marcelo es sobrino de Juan José y de Antonio Leaño Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara y desde muy chico siempre estuvo cerca de los desaparecidos Tecos.

Tanto fue su deseo por compenetrarse al futbol, que viajó a Argentina y a Europa para reunirse con las viejas figuras futbolísticas como Cruyff y César Luis Menotti, y escucharlos hablar y tratar de asimilar de ellos el pensamiento de entrenador.

Su admiración hacia el “Flaco” era tal, que logró convencerlo de venir a México para dirigir a los Tecos, el equipo que en ese momento administraba su Tío Antonio.

La aventura del “Flaco” por Zapopan no duró mucho, pero sí posicionó a los Tecos en la óptica internacional durante su estancia.

Marcelo no hizo el curso de entrenador en México, pero sí se tituló como estratega en línea con el curso de la AFA, la Asociación de Futbol Argentino, el cual le permite dirigir en México.

Ahora con las Chivas, un objetivo que Marcelo se había puesto lograr dentro de sus sueños personales como entrenador, en apenas 3 partidos sólo ha sumado 1 punto, el Rebaño no ha marcado ni un solo gol, perdió en casa el Clásico Tapatío y sufrió ya la indisciplina de dos expulsiones en ese juego.

Sin embargo, su discurso post partidos de mostrar orgullo por lo que él llama un cambio de actitud en sus dirigidos, no sólo no satisface a la dirigencia, sino que les ha hecho ver de que la decisión de dejarlo al frente, no ha sido la adecuada.

En el proyecto de Peláez nunca habría entrado Marcelo como opción para ser técnico, simplemente porque Ricardo es fiel creyente de que para la exigencia del cargo y por el tamaño de equipo, Chivas necesita de un tipo de mayor trascendencia, experto y con recorrido.

¿Qué sostiene a Marcelo en el cargo? Muy sencillo. La confianza de Amaury Vergara de que eso que Leaño explica tan bonito en palabras, en algún momento lo logre plasmar con los futbolistas.

No obstante, Peláez que en su cabeza se repite todos los días que lo de Leaño es un IN-TE-RI.NA-TO, busca convencer al dueño de que por este camino, el equipo se seguirá hundiendo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Michel Leaño? Así es su vínculo con Chivas y Amaury Vergara

La tarea del presidente deportivo es buscar al técnico para entrar al relevo, y que sea el que frene esta inercia negativa, pero la del dueño, es la de frenar el gasto alto de pagar liquidaciones a varios entrenadores por rescindir contratos.

Hoy en día Chivas sigue pagando las rescisiones de Luis Fernando Tena y ahora la de Vucetich, a quien le quedaba un año más.

LA INDISCIPLINA

Otro renglón que tiene harta a la directiva de Peláez, es la anarquía que existe entre los jugadores y la poca prudencia para manejar las redes sociales.

El video filtrado de Raúl Gudiño en el que se cuela Alexis Vega insultando a los atlistas por haberse “salvado” de que no les empataron con 2 hombres menos, molestó al mando deportivo de Chivas por la poca prudencia para guardar silencio en medio de las crisis y de las derrotas.

Aunque Vega no será uno de los que salga del equipo, al ser el activo más atractivo que hoy tienen en el mercado, sí ya hay una lista de por lo menos 5 futbolistas que podrían dejar el plantel en diciembre.

Y en ella vayan apuntando al hombre que pintó la cabellera como algodón de azúcar en feria.

A ver quienes más se le van uniendo para irse en definitiva.