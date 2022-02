Comentarista de ESPN explota: “Leaño y su ilusión me tienen hasta el copete”

Las declaraciones de Marcelo Michel Leaño tras cada derrota de las Chivas tienen cansados a los aficionados rojiblancos, como a Adal Franco, comentarista de ESPN que explotó luego del descalabro que tuvo el equipo el fin de semana pasado ante el León.

Dentro del programa de “Futbol Center” aprovechó para externar una opinión que comparten muchos ChivaHermanos sobre el mal momento que vive el equipo en este Clausura 2022.

“Es que es increíble la ilusión que tiene el técnico Marcelo Michel Leaño, yo ya estoy hasta el copete de esa ilusión que tiene. Es verdad, no jugó mal, incluso fue mejor que el León por varios lapsos del partido. Por lo menos merecía el empate”.

Adal Franco, quien es un reconocido seguidor rojiblanco, responsabilizó el trabajo del cuerpo técnico por las fallas puntuales que nuevamente le terminaron costando al Guadalajara. Algo que ha sido constante en la gestión de Leaño.

“Cuando cometes ese tipo de desatenciones en zona baja, cuando tus defensores no están atentos, cuando tus recorridos no son puntuales, fue el Piojo Alvarado el que recorrió en el segundo gol, es una labor que tenían que hacer los dos centrales, y si no el lateral por derecha”.