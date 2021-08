De pronto la cámara de la transmisión lo tomó sentado, como con resignación de que su proyecto pronto sería cortado, mientras veía como Ángel Zaldívar fallaba el tiro penal en el primer intento, antes de que el árbitro decretara su repetición.

La decisión de Jorge Isaac Rojas de ordenar que otra vez Zaldívar ejecutara el penalti en la agonía del partido, por considerar que el portero del Necaxa se había movido antes de su línea cuando atajó el primer tiro del rojiblanco, le abrió la esperanza de triunfo al Guadalajara y de paso le dio una semana más de oxígeno como pastor al famoso ex “Rey Midas”.

El "Ingeniero" anotó y así pudo darle a las Chivas un triunfo que parecía esfumarse, y precipitar la posible decisión directiva de darle fin al proceso de "Vuce" en el timón.

Fue la primera victoria para los tapatíos en calidad de local en lo que va del semestre, pero no una garantía total de respaldo para el director técnico.

Vuce ganó tiempo, pero nada más. No tiene recuperada la confianza total de la directiva, mucho menos de la afición, que pide su salida aun cuando gane, por no estar de acuerdo en el estilo de juego del equipo.

Porque como les he comentado aquí hace unos días; un sector de la afición de las Chivas está convencida de que la calidad del plantel es suficiente como para tener una actitud de mando en el terreno de juego, y un estilo más ofensivo ante cualquier rival.

En lo personal no lo veo así. Hay elementos que ya no están en su mejor momento, otros que con la camiseta rojiblanca no rinden como sí podrían rendir en otros lados, y unos más que no tienen el nivel que muchos piensan tienen en realidad.

El tiempo ganado por Vucetich en la Liga parecería de dos semanas, al atravesarse el receso por la actividad de fecha FIFA en Selecciones Nacionales.

Sin embargo, el Rebaño (que gozó de tres días de descanso después de ganarle al Necaxa) volará a Dallas Texas para medirse en un amistoso nada menos que al América, el actual líder del torneo.

Sí, esas Águilas que con Santiago Solari están invictas en la Liga MX, que se muestran sólidos cada fin de semana y que ahora en esta edición del Clásico Nacional ante los paisanos de Texas, buscará mantener el rodaje que le ha dado éxito en la fase regular ante un Rebaño indescifrable, que ataca poco y que tiene en la portería a la zona de menor confiabilidad.

Un mal resultado ante los Azulcremas, por más amistoso que sea, aceleraría nada más lo que desde hace días ya hace la directiva; buscar a un sustituto.

Ricardo Peláez ya tiene a su candidato, aunque el fuego amigo en el interior del organigrama, hace su labor por su lado para convencer a Amaury Vergara de que vale más el poner a un joven entrenador que ya labora en el proyecto de fuerzas básicas.

Marcelo Michel Leaño se muere por dirigir al Chiverío en definitiva, no con un interinato.

¿Será esa una buena solución?

Habría que revisar si su proyecto de generación de líderes de la cantera, está siendo efectivo, porque hasta ahora, al menos a simple vista parece que no.