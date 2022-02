Chivas volvió a su triste realidad, señalan comentaristas de ESPN

Tras la derrota de las Chivas ante los Tigres, fueron inevitables las críticas hacia los dirigidos por Marcelo Michel Leaño por parte de los comentaristas de ESPN, quienes señalaron que al Rebaño le urge encontrar constancia y no cambiar tanto de un partido a otro.

En especial porque el Guadalajara venía de una buena presentación en el duelo ante los Bravos, pero todas esas sensaciones positivas se acabaron con el decepcionante resultado de este sábado.

“Yo creo que hay plantel para tener una mejor realidad, y eso sería ser más constante, no tener esto, que un día te resulta el partido contra un rival más débil y que digas que bien está todo, y al siguiente que mal está todo, no nos funcionó nada. Y así nos vamos a ir, de cal y de arena, no sabemos nunca cuál es la realidad del Guadalajara, ya que el tope es más alto”, comentó Jorge Pietrasanta.