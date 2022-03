José Ramón explota contra Michel Leaño: “No sabe qué hacer”

Las Chivas volvieron a desaprovechar la oportunidad de ganar un Clásico tras ser empatados por el Atlas en los minutos finales del partido, por lo que el periodista José Ramón Fernández arremetió contra el trabajo de Marcelo Michel Leaño.

Nuevamente fueron muchos los señalamientos contra el estratega del Guadalajara, quien sigue sin poder conocer la victoria en los partidos importantes, como el Clásico Nacional y el Clásico Tapatío.

TE PUEDE INTERESAR: Leaño reconoce errores de Chivas: “Dejamos ir nuevamente dos puntos”

“¡No es posible! Chivas no sabe ganar. En los últimos minutos le empatan el partido y Michel Leaño no sabe cerrar cuando va ganando, no sabe qué hacer”, escribió Joserra.